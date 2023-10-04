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«Атлетико» — «Фейеноорд»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск

«Атлетико» — «Фейеноорд»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск
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Сегодня, 4 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Фейеноордом» (Роттердам). Соперники по группе E сыграют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Начало игры — в 19:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа E. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 19:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче 1-го тура группового этапа «Атлетико» сыграл вничью с римским «Лацио». В свою очередь, «Фейеноорд» на домашнем поле обыграл шотландский «Селтик» со счётом 2:0. Таким образом, команда Диего Симеоне набрала одно очко и занимает второе место в группе E. «Фейеноорд», набрав три очка, возглавляет квартет.

Последний раз команды встречались в товарищеском матче в 2021 году. В той игре победу одержал «Фейеноорд» со счётом 2:1.

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