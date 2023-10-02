Тренер «Фейеноорда»: Симеоне легко раздражается и расстраивается

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот поделился мнением о наставнике мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча команд в Лиге чемпионов, вспомнив о том, как аргентинец вёл себя во время товарищеской игры клубов два года назад.

«В конце матча я подошёл к Симеоне, чтобы сказать ему, каким страстным он был даже в товарищеском матче. Но он неправильно истолковал мою улыбку и толкнул меня. Думаю, что, если бы там никого не было, у него были бы большие проблемы (улыбается). Это многое говорит о нём и о той лёгкости, с которой он раздражается и расстраивается. Неважно, кто стоит перед ним, он такой человек, не думаю, что он имеет что-то против меня. Уважаю «Атлетико» за тот футбол, который он показывает годами, и за его достижения», — приводит слова Слота Mundo Deportivo.

Напомним, «Фейеноорд» сыграет с «Атлетико» в матче группового этапа Лиги чемпионов в среду, 4 октября. Игра начнётся в 19:45 мск.