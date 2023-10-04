Сильянов: вызову в сборную не удивился — Карпин знает, как я играю

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал вызов в сборную России на учебно-тренировочный сбор.

«Удивился ли вызову в сборную? Нет. Ожидал, что могу попасть в список — Карпин же знает, как я играю. Тем более что я уже был в сборной. Общался ли со мной Карпин до вызова? Это секрет», — приводит слова Сильянова «РБ Спорт».

Учебно-тренировочные сборы национальной команды стартуют в понедельник, 9 октября, в Новогорске. 12 октября сборная России проведёт товарищеский матч с Камеруном в Москве, а 16 октября команда должна будет сыграть против Кении в Турции.

В сентябре сборная России сыграла вничью с олимпийской командой Египта (1:1), затем уступила ей же (1:2), а после этого сыграла вничью со сборной Катара (1:1).