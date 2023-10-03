Сильянов: говорил, что первый гол Сулейманова за «Локомотив» — дело времени

Защитник «Локомотива» Артур Сильянов высказался об игре своего партнёра по команде — нападающего Тимура Сулейманова. Форвард железнодорожников во вторник, 3 октября поразил ворота «Ростова» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Говорил о том, что его первый гол — дело времени. Он усердно работает на тренировках, выходит на поле в играх. Ему просто не везло. С «Уралом» уже должен был забить, но просто не получалось. Ему нужно дальше делать свою работу, усердно продолжать и тогда всё будет получаться. Я в нём уверен», — передаёт слова Сильянова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Встреча между «Локомотивом» и «Ростовом» завершилась победой московской команды — 3:1. Железнодорожники лидируют в своём квартете, набрав десять очков в пяти матчах. «Ростов» (восемь очков) — на третьей строчке.

Сулейманов перешёл в «Локомотив» в минувшее трансферное окно. До игры с «Ростовом» нападающий провёл за московскую команду четыре неполных матча, в которых не отмечался результативными действиями.