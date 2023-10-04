Ненахов: радует, что в Кубке России «Локомотив» на первом месте. Задачу мы решили

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов подвёл итоги матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (3:1).

«Победа есть победа, неважно, какая она. Понятно, что тяжело добывать её в таких играх, как с «Пари НН». Такие команды всегда борются. Тяжело играть, когда команда садится назад в десять защитников. Но мы добиваемся успехов, значит, у нас есть терпение, класс и футболисты, которые могут решить на последних минутах. Радует, что в Кубке России мы на первом месте. Задачу мы решили», — сказал Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После пяти проведённых встреч «Локомотив» занимает первую строчку в группе B, набрав 10 очков. На втором месте расположился «Урал», «Ростов» — третий.