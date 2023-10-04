«Факел» — ЦСКА: основное время завершилось вничью, игра переходит в серию пенальти

Сегодня, 4 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются «Факел» и ЦСКА. Игра группы A проходит на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток судьи прозвучал в 14:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Амелин. Ассистенты судьи — Игорь Князев, Денис Петров; резервный судья – Артём Чистяков. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Факел» открыл счёт на 80-й минуте усилиями Руслана Магаля. ПФК ЦСКА восстановил равенство на табло на 87-й минуте — автором гола стал Милан Гаич. Основное время завершилось со счётом 1:1. Игра перешла в серию послематчевых пенальти.

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Факел» набрал четыре очка и занимает четвёртое место в группе A. В свою очередь, ЦСКА после аналогичного количества игр набрал семь очков и располагается на второй строчке.