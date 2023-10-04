Защитник «Челси» Джеймс будет дисквалифицирован на одну игру за неподобающее поведение

Защитник «Челси» Рис Джеймс будет дисквалифицирован на одну игру за неподобающее общение с арбитром во время матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, помимо того, что английский футболист будет дисквалифицирован на один матч, он также будет обязан заплатить штраф в размере £ 90 тыс.

Напомним, в текущем сезоне Джеймс провёл за «Челси» лишь один официальный матч — стартовая игра АПЛ с «Ливерпулем» (1:1). После этого защитник получил очередную травму. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.