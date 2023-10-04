В ФИФА объявили, что отстранение взрослых команд из России остаётся в силе

Международная федерация футбола (ФИФА) сохранила в силе решение об отстранении взрослых российских национальных команд и клубов от турниров под своей эгидой, сообщается на официальном сайте организации.

Совет ФИФА вновь осудил СВО и подтвердил, что остальные условия решения, принятого 28 февраля 2022 года в отношении России, сохраняются до конца конфликта.

Напомним, во вторник, 26 сентября, стало известно, что исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага.

Сегодня, 4 октября, ФИФА допустила до участия в чемпионате мира под своей эгидой российские сборные из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.