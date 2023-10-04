«Порту» — «Барселона»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 4 октября, состоится встреча 2-го тура группы H Лиги чемпионов между «Порту» и каталонской «Барселоной». Матч пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз команды встречались друг с другом в 2011 году в матче за Суперкубок УЕФА. Тогда «Барселона» одержала победу со счётом 2:0 благодаря голам Лионеля Месси и Сеска Фабрегаса.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов – 2023/2024 «Порту» обыграл украинский «Шахтёр» на выезде (3:1). «Барселона» уничтожила бельгийский «Антверпен» (5:0). Благодаря этим победам у обоих сегодняшних соперников по три очка.