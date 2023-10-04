Главный тренер «Динамо» Личка прокомментировал победу в матче со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался после победы в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (3:0).

«Очень рад, что мы победили и забили три гола. В последние игры наша реализация не очень хорошая. Более дисциплинированная игра для нас. Хорошо защищались от фланговых атак «Спартака». Выиграли 3:0. После двух поражений приятно обыгрывать «Спартак». Теперь нам нужно забирать очки в чемпионате.

Хорошо, что это дерби в Кубке. Молодые игроки Зазвонкин, Гладышев могут прочувствовать эту атмосферу, сыграть против сильных игроков. У меня нет вопросов к судьям. Думаю, для них это тоже хорошая игра», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Московское «Динамо» занимает вторую позицию в турнирной таблице группы. Бело-голубые набрали восемь очков в пяти играх. «Спартак» находится на первом месте, у красно-белых 12 очков.