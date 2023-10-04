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Червиченко: ФИФА и УЕФА кидают России кость. Отпустить лакомый кусочек в Азию не хочется

Червиченко: ФИФА и УЕФА кидают России кость. Отпустить лакомый кусочек в Азию не хочется
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о допуске участия в чемпионате мира под эгидой ФИФА российских сборных из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

«Не знаю, чему тут радоваться. На мой взгляд, это цирк иезуитов. Чиновники от футбола потихоньку издеваются над нашими спортсменами и болельщиками. Даже если они разрешили нам отбираться, то как мы это будем делать? На чём мы будем добираться — на ишаках или воздушных шарах? Хорошо, даже если найдём, как вы представляете себе матч в Польше или Англии, прибалтийских республиках, где русофобия зашкаливает.

Кидают кость, чтобы далеко не отходили. Отпустить такой лакомый кусок в азиатскую федерацию, которая укрепляется и укрепляется, и футбол там начинает прогрессировать, не хочется. Как собака на сене», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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