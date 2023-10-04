Кубок России, 4 октября: результаты игрового дня и турнирная таблица
Сегодня, 4 октября, состоялось пять встреч в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня и текущую турнирную таблицу.
4 октября, результаты матчей игрового дня:
Группа А
«Факел» (Воронеж) — ЦСКА (Москва) — 1:1 (пен. 4:2);
«Сочи» — «Оренбург» — 1:2.
Группа С
«Крылья Советов» (Самара) — «Ахмат» (Грозный) — 0:3.
Группа D
«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 3:0;
«Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» — 3:0.
В данный момент «Оренбург» (11 набранных очков), московский «Локомотив» (10 набранных очков), санкт-петербургский «Зенит» (11 набранных очков) и московский «Спартак» (12 набранных очков) являются лидерами групп А, B, C и D соответственно.
Комментарии