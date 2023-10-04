Филимонов: Абаскаль ничего не сможет сделать со «Спартаком». Справиться может Черчесов

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака», экс-голкипер Александр Филимонов высказал мнение о выступлении красно-белых в нынешнем сезоне.

«Как мне игра «Спартака» на данный момент? Говорить особо нечего — люди всё видят и понимают. Думаю, тренер уже ничего не сможет сделать с этой командой.

Есть ли вина руководства за происходящее в клубе? Руководящий состав всегда несёт ответственность за тех, кого назначает, кого приобретает и приглашает. Поэтому на нём точно лежит ответственность.

Мог бы исправить ситуацию Черчесов? Да, он сможет. Особенно если учитывать его победный опыт с разными командами, который точно поможет. Черчесов сможет привнести что-то новое, стабильное и более весомое», — приводит слова Филимонова Sport24.

В 10-м туре чемпионата России «Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счётом 0:4, а в рамках 5-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые уступили «Динамо» — 0:3.