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Порту — Барселона. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Порту» — «Барселона»: Ферран Торрес открыл счёт

«Порту» — «Барселона»: Ферран Торрес открыл счёт
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В эти минуты проходит встреча 2-го тура группы H Лиги чемпионов между «Порту» и каталонской «Барселоной». Матч проводится на стадионе «Драгау» в Порту. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа H. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
2-й тайм
0 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ф. Торрес – 45+1'    

На 36-й минуте польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски покинул поле из-за повреждения. Вместо него вышел 23-летний испанец Ферран Торрес, который открыл счёт в компенсированное к первому тайму время. После ошибки Ромариу Баро Гюндоган вывел Феррана Торреса один на один с Диогу Коштой, нападающий сблизился с вратарём и катнул мяч низом в ближний угол.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов – 2023/2024 «Порту» обыграл украинский «Шахтёр» на выезде (3:1). «Барселона» уничтожила бельгийский «Антверпен» (5:0). Благодаря этим победам у обоих сегодняшних соперников по три очка.

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