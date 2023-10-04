«Порту» — «Барселона»: Ферран Торрес открыл счёт

В эти минуты проходит встреча 2-го тура группы H Лиги чемпионов между «Порту» и каталонской «Барселоной». Матч проводится на стадионе «Драгау» в Порту. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 36-й минуте польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски покинул поле из-за повреждения. Вместо него вышел 23-летний испанец Ферран Торрес, который открыл счёт в компенсированное к первому тайму время. После ошибки Ромариу Баро Гюндоган вывел Феррана Торреса один на один с Диогу Коштой, нападающий сблизился с вратарём и катнул мяч низом в ближний угол.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов – 2023/2024 «Порту» обыграл украинский «Шахтёр» на выезде (3:1). «Барселона» уничтожила бельгийский «Антверпен» (5:0). Благодаря этим победам у обоих сегодняшних соперников по три очка.