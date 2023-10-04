«Лацио» вырвал победу у «Селтика» в матче 2-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 2-го тура группы Е Лиги чемпионов между шотландским «Селтиком» и римским «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом из Литвы. «Лацио» одержал победу со счётом 2:1.
Первый мяч был забит уже на 12-й минуте, когда японский нападающий Киого Фурухаси открыл счёт и вывел «Селтик» вперёд с передачи полузащитника Мэттью О'Райли. На 29-й минуте хавбек «Лацио» Матиас Весино сравнял счёт. Голевая в активе защитника Алессио Романьоли. Римская команда вырвала победу у «Селтика» благодаря голу Педро Родригеса на 90+5-й минуте. Ассист на свой счёт записал Маттео Гендузи.
«Лацио» находится на втором месте турнирной таблицы группы Е с четырьмя очками в двух матчах. «Селтик» занимает последнюю строчку, не набрав ни одного очка.
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