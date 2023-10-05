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Титов — о переходе в АФК: в Азию мы успеем всегда. А обратно уже не вернёмся

Титов — о переходе в АФК: в Азию мы успеем всегда. А обратно уже не вернёмся
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Бывший игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«В Азию мы успеем всегда. Но там есть Япония, Южная Корея и Австралия. Где гарантии, что в случае матча с ними, они не скажут: «Ребят, до свидания, играть мы с вами не будем!».

Есть Узбекистан и другие сборные, которые не против? Повторюсь, есть несколько сборных, состоящих в коалиции против нас, и не факт, что они будут играть. А обратно (в Европу — прим. «Чемпионата») мы уже не вернёмся. Лучше сто раз подумать, чем принимать такое решение», — приводит слова Титова Sport24.

Напомним, во вторник, 26 сентября, стало известно, что исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага.

Сегодня, 4 октября, ФИФА допустила до участия в чемпионате мира под своей эгидой российские сборные из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

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