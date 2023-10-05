Лига чемпионов, 4 октября: результаты игрового дня и турнирная таблица

4 октября состоялось восемь игр в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов-2023/2024. Представляем вашему вниманию все результаты игрового дня и текущую турнирную таблицу.
4 октября, результаты матчей:
Группа Е
«Атлетико» Мадрид (Испания) — «Фейеноорд» (Нидерланды) — 3:2;
«Селтик» (Шотландия) — «Лацио» (Италия) — 1:2.
Группа F
«Ньюкасл» (Англия) — «ПСЖ» (Франция) — 4:1;
«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Милан» (Италия) — 0:0.
Группа G
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 1:3;
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 2:2.
Группа Н
«Антверпен» (Бельгия) — «Шахтёр» (Украина) — 2:3;
«Порту» (Португалия) — «Барселона» (Испания) — 0:1.
В данный момент «Атлетико» Мадрид, «Ньюкасл», «Манчестер Сити» и «Барселона» возглавляют группы Е, F, G и Н соответственно.