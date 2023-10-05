Галлас — о Мудрике: Михаил похож на молодого Роналду скоростью и техникой

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Вильям Галлас поделися мнением об игре вингера лондонцев Михаила Мудрика.

«Мне было очень приятно видеть, как Мудрик забивает за «Челси». В этом сезоне он постепенно становится лучше. Я надеюсь, что гол в ворота «Фулхэма» придаст ему уверенности, которой ему так не хватало, и станет началом чего-то особенного для него в «Челси».

Михаил относится к типу игроков, против которых защитники ненавидят играть, потому что у него есть способность действовать как на фланге, так и ближе к центру. Он очень быстрый и обладает фантастической техникой. У Мудрика есть все качества, чтобы стать топ-игроком.

Михаил очень похож на молодого Криштиану Роналду. Когда Криштиану впервые пришёл в клуб Премьер-лиги, он показал, что обладает всеми необходимыми техническими способностями и скоростью. Он продемонстрировал невероятное мастерство в своих финтах с переступанием через мяч.

Все, что он делал на поле, было быстрым. У Мудрика есть несколько похожих движений. Я думаю, когда он сможет собрать все воедино, остановить Мудрика будет очень трудно. Он обладает теми же способностями, что и Криштиану Роналду, Неймара и Мбаппе, если говорить о его скорости и ускорениях», – приводит слова Галласа Gambling Zone.

Напомним, украинский вингер перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе этого года. Сумма сделки оценивается в € 70 млн, ещё € 30 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.