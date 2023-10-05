«Галатасарай» обвинил власти Великобритании в нарушении ценностей в области прав человека

«Галатасарай» обвинил власти Великобритании в неуважительном поведении после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (3:2).

«Это неуважительное поведение, начавшееся с трудностей, возникших у игроков, технического персонала и сотрудников нашей команды в процессе получения визы Генеральным консульством Великобритании в Стамбуле, продолжилось и во время въезда нашей команды в Великобританию и со вчерашнего вечера превратилось в обращение, противоречащее общечеловеческим ценностям в области прав человека.

Взлёт нашего командного самолета, который произошел вчера поздно вечером, был излишне затянут бессмысленно подробными проверками багажа, Поведение официальных властей в ходе этого процесса, проявленное неуважение и невежество, свидетельствует об отношении к нашей стране.

Следует знать, что никто не может так обращаться с игроками, техническим составом и руководителями спортивного клуба «Галатасарай», гордости Турции. Мы сообщаем всей общественности, что будем бороться до конца с теми, кто ведет себя недостойно.

Независимо от всего, что произошло, мы благодарим представителей «Манчестер Юнайтед», которые любезно приветствовали наш клуб до и после матча», — говорится на официальном сайте турецкого клуба.

На данный момент «Галатасарай» занимает второе место в турнирной таблице группы A, набрав 4 очка.

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