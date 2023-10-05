Бруну Фернандеш сыграл больше всех среди футболистов элитного уровня за год — 6666 минут

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш провёл за год больше всего минут на поле среди игроков элитного уровня, сообщила на своём официальном сайте Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO). Исследование учитывает период с 15 сентября 2022 по 15 сентября 2023 года.

29-летний полузащитник сыграл за это время в 72 матчах за клуб и сборную Португалии. Всего Фернандеш провёл на поле 6666 минут. Следом за ним в списке расположились Густаво Гомес, выступающий за «Палмейрас» и сборную Парагвая и Мохамед Эль-Шенави, представляющий каирский «Аль-Ахли» и сборную Египта.

По данным FIFPRO, с момента завершения чемпионата мира 2018 года в России Фернандеш провёл на поле в общей сложности 29 486 минут.