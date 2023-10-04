«Манчестер Сити» на выезде разобрался с «Лейпцигом» в игре Лиги чемпионов

Завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким «Лейпцигом» и английским «Манчестер Сити». Соперники по группе G играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге, Германия. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте «Манчестер Сити» вышел вперёд благодаря голу полузащитника Фила Фодена. Однако уже в начале второй половины форвард хозяев Луа Опенда восстановил равенство. На 84-й минуте «горожане» снова повели. Гол забил Хулиан Альварес. Точку в матче поставил Жереми Доку перед самым финальным свистком — 3:1 в пользу подопечных Гвардиолы.

В матче 1-го тура группового этапа «Манчестер Сити» дома переиграл сербскую «Црвену Звезду» — 3:1. В свою очередь, «Лейпциг» на выезде одолел «Янг Бойз» с аналогичным счётом — 3:1. Таким образом, «горожане» возглавляют турнирную таблицу своего квартета, набрав шесть очков. «Лейпциг» с тремя баллами идёт на второй строчке.