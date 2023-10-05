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Голы Беллингема и Хулиана Альвареса номинированы на звание лучшего на неделе в ЛЧ

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал список номинантов на приз за лучший гол 2-го тура Лиги чемпионов — 2023/2024.

В список номинированных взятий ворот попали:

Гол полузащитника «Реала» Джуда Беллингема, который сравнял счёт в матче 2-го тура с «Наполи» (3:2) на 34-й минуте.

Поздний гол форварда «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса на 84-й минуте, позволивший добыть победу в выездном матче с «Лейпцигом» (3:1).

Гол вингера «Браги» Арминду Брума, сравнявшего счёт в игре с берлинским «Унионом» (3:2). Мяч был забит дальним ударом после розыгрыша углового на 51-й минуте.

Гол защитника «Ньюкасла» Фабиана Шера, который на 90-й минуте матча с «ПСЖ» поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы дальним ударом в правую «девятку» и поставил точку в разгроме французской команды — 4:1.

Отметим, что Беллингем и Брума также претендуют на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.