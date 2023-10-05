Тренер «Порту» Консейсау — о судействе матча с «Барсой»: мы играли против больше чем клуба

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался о матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором его команда встречалась с «Барселоной» (0:1).

«Горжусь работой, проделанной игроками, и тем, что мы закончили матч, активно пытаясь сравнять счёт. Нужно сохранять концентрацию на протяжении всего матча. Обидно, что они повели в конце первого тайма. Нужно быть начеку на протяжении всех 90 минут. Но теперь нам нужно идти дальше.

Что думаю о работе арбитра Тейлора? Я уже говорил об этом в трёх или четырёх интервью. Мы играли против больше чем клуба… И этого достаточно», — приводит слова Консейсау AS.

Отметим, что судья Энтони Тейлор мог назначить пенальти в ворота «Барселоны» в нескольких эпизодах. Кроме того, нападающий «Порту» Мехди Тареми забил красивый гол в падении через себя, но это взятие ворот было отменено из-за спорного офсайда.