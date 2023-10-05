Вратарь Адамов: сейчас чувствую себя в «Зените» лучше, чем в первый месяц

Вратарь «Зенита» Денис Адамов после дебютной официальной игры за петербуржцев в Фонбет Кубке России заявил, что процесс адаптации в команде уже позади.

«Процесс адаптации в «Зените» позади? Точно чувствую себя в этом плане намного лучше, чем в первый месяц в «Зените». Поначалу, честно признаюсь, было непросто — интенсивность на тренировках очень высокая. Сейчас, мне кажется, состояние уже хорошее. Во всяком случае, нормально выдерживаю весь объём работы на занятиях. Было ли ощущение, что сыграю с «Балтикой»? Это, наверное, вытекало из того, что у Миши Кержакова повреждение, а в чемпионате с «Оренбургом» накануне играл Саша Васютин. Так оно и произошло — место в воротах с «Балтикой» доверили мне», — приводит слова Адамова «Матч ТВ».

Во вторник, 3 октября, «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 5‑го тура группового этапа Кубка России со счётом 2:1. 25‑летний Адамов перешёл в «Зенит» из «Сочи» в июле текущего года.