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Журналист — о Мбаппе: если он где-то и лидер, то только на развратных вечеринках Парижа

Журналист — о Мбаппе: если он где-то и лидер, то только на развратных вечеринках Парижа
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Итальянский журналист Даниэль Риоло резко раскритиковал образ жизни форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Напомним, в среду, 4 октября, «ПСЖ» разгромно проиграл «Ньюкаслу» (1:4) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Мбаппе нанёс лишь один удар в сторону ворот соперника, один раз неудачно пошёл в дриблинг и совершил 51 касание мяча.

«Помню знаменитую прошлогоднюю фразу Мбаппе, адресованную Неймару: «Надо хорошо есть, хорошо спать».

Из-за временного отстранения у Килиана была ужасная подготовка к новому сезону. Когда ты из рук вон плохо готовишься, то на поле у тебя потом получается гораздо меньше.

Если в чём Мбаппе и становится лидером, так это в самых развратных вечеринках Парижа. О его репутации говорят все вокруг… Ему стоит быть очень осторожным, потому что результата такого образа жизни ждать долго не придётся», – приводит слова Риоло Footmercato.

В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2024 года.

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