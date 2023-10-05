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Сергей Семак высказался об отставании «Зенита» от первого места на 7 очков

Сергей Семак высказался об отставании «Зенита» от первого места на 7 очков
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о турнирном положении своей команды. Напомним, «Зенит» набрал 17 очков в 10 матчах и занимает четвёртое место в таблице РПЛ. Лидер — «Краснодар», в активе которого 24 очка.

«Мы пропускаем очень простые мячи, много индивидуальных ошибок. Нам нужно всем вместе активно работать над ними. И над командными ошибками тоже.


Оказывает ли на команду давление тот факт, что отстаём от первого места на 7 очков? Наше дело — делать то, что должны, а очки в турнирной таблице мы будем считать потом. Нам нужно смотреть на свою игру и стараться набирать очки, а их количество… Чемпионат покажет, насколько мы достойны того, чтобы быть выше того места, на котором находимся сейчас», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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