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Салах, Альварес, Сон и Триппьер – среди претендентов на приз лучшему игроку сентября в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала список номинантов на приз лучшему игроку сентября.

В список попали вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес, нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс, вингер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, полузащитник «Вулверхэмптона» Педру Нету, защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер и вингер «Вест Хэма» Джаррод Боуэн. Все футболисты отметились за свои клубы как минимум тремя голевыми действиями в сентябре:

Мохамед Салах («Ливерпуль») – два гола и два ассиста;

Хулиан Альварес («Манчестер Сити») – два гола и два ассиста;

Олли Уоткинс («Астон Вилла») – четыре гола и один ассист;

Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – шесть голов;

Педру Нету («Вулверхэмптон») – один гол и три ассиста;

Киран Триппьер («Ньюкасл») – четыре ассиста;

Джаррод Боуэн («Вест Хэм») – три гола.

Голосование болельщиков продлится до 12:00 по западноевропейскому летнему времени (14:00 по московскому). Лучшего игрока месяца выберут на основании голосования болельщиков и экспертов.