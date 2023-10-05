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Дешам объявил состав сборной Франции на матчи с Нидерландами и Шотландией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав на октябрьские матчи с Нидерландами и Шотландией. Об этом сообщает L'Equipe.

В список игроков, доступных для ближайших игр, вошли 23 футболиста:

Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);

Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»);

Полузащитники: Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени (оба — «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Бубакар Камара («Астон Вилла»), Адриен Рабьо («Ювентус»);

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани (все — «ПСЖ»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Маркус Тюрам («Интер»).

Матч с Нидерландами в рамках отбора к Евро-2024 состоится 13 октября в 21:45 мск. Товарищеская встреча с Шотландией пройдёт 17 октября в 22:00 мск.