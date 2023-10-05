Президент сербского «Спартака» оценил работу Кержакова на старте сезона

Президент «Спартака» из сербской Суботицы Никола Симович заявил, что доволен стартом сезона-2023/2024 в исполнении команды под управлением главного тренера Александра Кержакова.

«Удовлетворён результатами на данный момент и уверен, что дальше мы будем только прогрессировать. Не нервничал ли, когда после шести туров у команды было две победы и четыре поражения? Вообще не нервничал! Сербские болельщики и многие клубы в стране совершенно нетерпеливы в отношении тренеров, и многие торопятся с их сменой. Мы делаем всё возможное, чтобы не быть клубом такого типа. Стараемся дать максимально возможный шанс каждому тренеру, которого назначаем. И, видя ситуацию, я абсолютно не был обеспокоен. Почему? Знал, что команда находится в процессе становления. Тренер и игроки, только узнают друг друга, поскольку многие новички пришли не с начала сезона, уже по его ходу. Понимаю, что в таких обстоятельствах требуется время, чтобы всё отладить. Игрокам — чтобы привыкнуть к новой системе и требованиям тренера, тренеру — чтобы лучше узнать их возможности», — приводит слова Симовича издание «Спорт-экспресс».

Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы в июне 2023 года. 40-летний специалист заключил контракт по схеме «1+1». На данный момент «Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии.