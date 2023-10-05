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Павел Мамаев: агенты в России несправедливы к футболистам

Павел Мамаев: агенты в России несправедливы к футболистам
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Экс-хавбек «Краснодара», «Ростова», ЦСКА и «Химок» Павел Мамаев рассказал, что никогда не пользовался услугами агентов во время своей профессиональной карьеры.

«Считаю, что в нашей стране агенты поступают немного несправедливо в отношении футболистов. Я сам всю карьеру провёл без агента, потому что я никогда не понимал одно обстоятельство: когда агент помогает игроку осуществить трансфер, он, естественно, получает комиссию, но затем у агента и футболиста заключается контракт на год или больше, по которому игрок платит другому человеку процент из своей зарплаты. Именно поэтому в течение своей карьеры я не видел смысла в заключении соглашения с каким‑либо агентом», — приводит слова Мамаева «Матч ТВ».

Павел Мамаев завершил профессиональную карьеру в феврале 2023 года.

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