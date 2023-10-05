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Абаев: Смородская спрашивала: «Вы что, правый угол не тренируете?» Мы с Гилей поржали

Абаев: Смородская спрашивала: «Вы что, правый угол не тренируете?» Мы с Гилей поржали
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Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев высказал своё мнение о бывшем президенте железнодорожников Ольге Смородской, а также рассказал забавную ситуацию с её участием.

«Какой я запомнил работу со Смородской? Я слышал про неё много плохого, но ничего из этого не разделяю. Клуб при ней хорошо работал — игроки были одеты, обуты, деньги выплачивались вовремя. В плане построения быта никогда не было вопросов.

Была комичная ситуация в предсезонке. Сыграли две игры — и я, и Гильерме пропустили в правый угол. Она потом подошла к тренеру вратарей: «Вы что, правый угол не тренируете?» Тот, бедный, не знал, что сказать, — сейчас выгонят (смеётся). Мы с Гилей потом поржали», — приводит слова Ильи Абаева Sport24.

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