Защитник «Спартака» Чернов — об игре с «Динамо»: проиграли по делу, не лучший наш матч

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал поражение красно-белых в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо». Игра, проходившая 4 октября на стадионе «ВТБ Арена», завершилась поражением «Спартака» со счётом 0:3. Чернов считает, что его команда проиграла по делу. Также защитник «Спартака» призвал оппонентов красно-белых к большему уважению.

«Не лучший наш матч, ребята. Признаю. Проиграли вчера по делу. Болельщиков и фанатов благодарю за поддержку.

А вот оппонентов призываю к большему уважению. Матчи, как и турниры, бывают разные. Недавно виделись. И ещё увидимся!» — написал Чернов в своём телеграм-канале.