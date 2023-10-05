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Ливерпуль — Юнион. Прямая трансляция
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Ван Дейк — об игре с «Юнионом» в ЛЕ: наш дух и единение могут нам хорошо послужить

Ван Дейк — об игре с «Юнионом» в ЛЕ: наш дух и единение могут нам хорошо послужить
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк хочет, чтобы команда сохранила коллективный дух и сплочённость перед матчем 2-го тура групповой стадии Лиги Европы с «Юнионом».

«Я горд быть капитаном этого клуба, горжусь тем, что возглавляю эту команду, и горжусь болельщиками, которые поддерживали нас изо всех сил, когда так много было против нас. Этот коллективный дух может только сослужить нам добрую службу в будущем. Да, очки ушли навсегда, но ничто не мешает нам использовать положительные моменты, и самым большим для меня было то, как мы все держались вместе. Опять же, результат пошёл против нас, но во многих отношениях это был «Ливерпуль» в его дерзкой форме.

Не то чтобы мы не продемонстрировали эти качества уже в этом сезоне. Мы показали их в играх, в которых мы отставали и возвращались, чтобы победить. Мы показали их в других матчах, когда нас было меньше, но мы продолжали сражаться так, как будто у нас на поле всё ещё было 11 игроков. Итак, мы должны продолжать вставать, когда нас сбивают с ног, и, надеюсь, начнём с сегодняшней игры», — приводит слова ван Дейка сайт клуба.

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