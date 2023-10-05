«Аль-Шабаб» вырвал ничью в матче с «Эр-Риядом». Карраско и Банега отметились ассистами

Сегодня, 5 октября, состоялся матч 9-го тура Про-Лиги Саудовской Аравии, в котором «Эр-Рияд» принимал на своём поле «Аль-Шабаб». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. Встреча завершилась вничью, со счётом 2:2.

Первый мяч был забит на 36-й минуте матча. Ямайский форвард Андре Грэй, ранее выступавший за различные английские команды, вывел хозяев вперёд. На 45+2-й минуте «Эр-Рияд» забил ещё один гол, но арбитр отменил взятие ворот из-за положения «вне игры». Во второй половине встречи, на 54-й минуте, защитник «Аль-Шабаба» Ромен Сес сравнял счёт. Результативную передачу ему отдал Эвер Банега. На 73-й минуте испанец Хуанми вновь вывел хозяев вперёд. Однако на 88-й минуте игрокам гостей удалось вновь вернуть равенство в счёте. Бразильский защитник Яго Сантос, с передачи Янника Карраско, забил последний гол в этом противостоянии.

После девяти сыгранных туров «Аль-Шабаб» набрал девять очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Эр-Рияд» с восемью очками — 13-й.

Полная трансляция матча Про-лиги Саудовской Аравии и хайлайты доступны в Okko.