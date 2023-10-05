«Наполи» подаст в суд на компанию по производству игрушек из-за куклы, похожей на Осимхена

Клуб итальянской Серии А «Наполи» объявил, что подаст в суд на известный итальянский магазин игрушек Giochi Preziosi из-за куклы, которая имеет определённое сходство с форвардом команды Виктором Осимхеном. «Партенопеи» поспешили уведомить общественность, что выпуск игрушки никоим образом не одобрен ни клубом, ни самим Осимхеном и, следовательно, нарушает имиджевые права.

«Мы опровергаем любые сообщения итальянских СМИ о выпуске детской игрушки «Бомбер Чиччобелло», вдохновлённой Виктором Осимхеном, в футболке «Наполи».

Выпуск этого продукта не был санкционирован клубом, мы будем решать этот вопрос в суде», – сообщает пресс-служба «Наполи».

Фото: x.com

Изображение куклы стало вирусным в социальных сетях, потому что она действительно имеет несколько довольно очевидных элементов, ассоциирующихся с игроком сборной Нигерии. В комплект игрушки входит защитная маска с цифрой 9, светло-голубая футболка и клочок светлых вьющихся волос на макушке.

Название пупса Cicciobello Bomber можно перевести как «милый бомбардир». Игрушку выпустила компания Giochi Preziosi, принадлежащая бывшему президенту «Дженоа» Энрико Прециози.