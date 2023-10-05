«Арис» — «Рейнджерс»: хозяева удвоили преимущество

В четверг, 5 октября, проходит матч 2-го тура группы C Лиги Европы между кипрским «Арисом» и шотландским «Рейнджерс». Команды играют на стадионе «Альфамега» в Колосси, Кипр. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Хорациу Фешником (Румыния). Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На девятой минуте после розыгрыша углового Бенгтссон исполнил подачу на линию вратарской, откуда Мукету-Муссунда головой подрезал мяч в дальний угол ворот.

На 59-й минуте Бенгтссон совершил впечатляющий рывок по левому флангу и прострелил во вратарскую, а Бабика, сыгравший на опережение, в касание переправил мяч в сетку ворот.

Напомним, за кипрскую команду выступает российский форвард Александр Кокорин, который начал матч на скамейке запасных.

Помимо «Ариса» и «Рейнджерса», в группе C играют испанский «Бетис» и чешская «Спарта» (Прага). В 1-м туре кипрская команда на выезде уступила «Спарте» со счётом 2:3, а «Рейнджерс» в родных стенах одолел клуб из Испании — 1:0.

Между собой «Арис» и «Рейнджерс» прежде никогда не играли, так что встреча во 2-м туре группы C станет для них первой в истории.