Де Лигт объяснил, почему ушёл из «Ювентуса» в «Баварию»

Бывший защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт объяснил, почему решил покинуть «Ювентус» и перейти в мюнхенскую «Баварию», отметив, что перспектива победы в Лиге чемпионов была одним из ключевых факторов.

«Бавария» вылетела из Лиги чемпионов после матчей с «Вильярреалом», а затем они связались с моим агентом и сказали, что им нужен новый защитник. После этого агент рассказал мне о ситуации и спросил, хочу ли я перейти в «Баварию». Я сразу сказал, что, если такая возможность есть, я не прочь попробовать.

Меня всё устраивало в «Ювентусе», меня ценили болельщики, но когда такой клуб, как «Бавария», хочет подписать тебя, у тебя появляется реальная возможность выиграть Лигу чемпионов. Мне не пришлось долго думать перед тем, как решиться», – сказал де Лигт в интервью Voetbalzone.

Де Лигт перешёл в «Ювентус» из «Аякса» летом 2019 года за сумму в € 75 млн, не считая бонусов. Несмотря на подписание пятилетнего контракта, нидерландец покинул Турин уже спустя три года, присоединившись к «Баварии» в 2022 году в обмен на € 67 млн.

В Мюнхене 24-летний футболист выиграл Суперкубок Германии, а затем драматично завоевал первый титул чемпиона, вырвав титул у дортмундской «Боруссии» на последних минутах сезона-2022/2023.