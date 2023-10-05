Шавло: где-то игроки «Спартака» недорабатывают, где-то ошибаются, что им несвойственно

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, а также о самоотдаче футболистов команды.

«Матч с ЦСКА будет судьбоносным для Абаскаля? Решение принимает руководство клуба. Конечно, сложно, когда столько проигрываешь. Уже болельщики начинают критиковать тренера. Надо смотреть, действительно ли здесь всё зависит от игроков и они не хотят, – тогда надо спрашивать с них. А если нет связки между тренером и футболистами, тогда надо принимать решение.

Есть ли у меня ощущение, что игроки не хотят, исходя из двух последних матчей? Есть. Где-то они недорабатывают, где-то ошибаются, что им несвойственно, потому что ребята квалифицированные и совсем недавно показывали очень хорошую игру. Но в последних матчах этого не было видно. Да, они старались, но с «Крыльями Советов» второй тайм получился просто провальным, причём у всех. Заменили Квинси, который может потребовать, а другого нет. Правильно высказался один из хоккейных экспертов. Пока в команде не будет русской основы, с которой можно спросить, будет сложно», — приводит слова Шавло «Евро-Футбол.Ру».