Чанов: 550 матчей Акинфеева в РПЛ — запредельный рекорд, это спортивный подвиг

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на рекорд голкипера и капитана команды Игоря Акинфеева по числу проведённых матчей в МИР РПЛ (550 игр).

«Акинфеев провёл 550 матчей в РПЛ, это рекорд, но до этого были другие рекорды, и казалось, что они вечные. Рекорды для этого и существуют, чтобы их перебивали. Сколько времени понадобится в этом случае, никто не знает. Цифра в 550 игр, мягко говоря, запредельная.

Столько матчей в одной команде и на таком уровне — не только рекорд, но и спортивный подвиг. Этот рекорд лишний раз подчёркивает легендарность Акинфеева в российском футболе. Он лучший вратарь России, это без разговоров, и я не вижу, кто мог бы его заменить. Он ни на секунду не даёт повода усомниться в своём мастерстве», — приводит слова Чанова Metaratings.

В 550 матчах Игорь пропустил 453 мяча, а 246 матчей отыграл «на ноль». В этом сезоне Акинфеев принял участие в девяти матчах во всех турнирах, где пропустил 11 мячей и три игры отстоял «насухо».