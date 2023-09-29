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Акинфеев – об участии в шоу Дзюбы и Слуцкого: я думаю, куда попал вообще?

Акинфеев – об участии в шоу Дзюбы и Слуцкого: я думаю, куда попал вообще?
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об участии в шоу Леонида Слуцкого и Артём Дзюбы.

«Договаривались ли мы, что я не буду материться на шоу? Нет. Кстати, этот выпуск был одним из первых. Я пришел туда то ли третьим, то ли четвёртым. До меня были Леша Березуцкий, потом Вася, потом я. Потом сам Дзюба…. Я вообще сначала не понял, что происходит. Там по реакции моей видно. Вася и Леонид Викторович сидят, разговаривают между собой, а я думаю, куда попал вообще? Ну, давайте, творите, а я посижу, помолчу», — приводит слова Акинфеева Российская газета.

Акинеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Контрактное соглашение голкипера с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 8 матчах, в которых пропустил 11 голов.

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