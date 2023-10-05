Пражская «Славия» разгромила «Шериф», «Рома» расправилась с «Серветтом»

В четверг, 5 октября, состоялся матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором встречались пражская «Славия» и молдавский «Шериф». Матч принимал стадион «Фортуна Арена» в Праге. Игра завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

В составе «Славии» отличились Моймир Хитил (дубль), Иго Огбу, Иван Шранц и Давид Доудера, ещё один мяч в свои ворота провёл защитник «Шерифа» Мунаше Гарананга.

В параллельном матче группы итальянская «Рома» на своём поле разгромила швейцарский «Серветт» со счётом 4:0. По голу забили Ромелу Лукаку и Лоренцо Пеллегрини, дубль оформил Андреа Белотти.

Таким образом, «Славия» и «Рома» укрепили лидерство в группе G, набрав по шесть очков в двух стартовых турах. «Шериф» и «Серветт», не заработавшие ни одного очка с начала турнира, стали главными аутсайдерами квартета.