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Пражская «Славия» разгромила «Шериф», «Рома» расправилась с «Серветтом»

Пражская «Славия» разгромила «Шериф», «Рома» расправилась с «Серветтом»
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В четверг, 5 октября, состоялся матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором встречались пражская «Славия» и молдавский «Шериф». Матч принимал стадион «Фортуна Арена» в Праге. Игра завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

В составе «Славии» отличились Моймир Хитил (дубль), Иго Огбу, Иван Шранц и Давид Доудера, ещё один мяч в свои ворота провёл защитник «Шерифа» Мунаше Гарананга.

Лига Европы . Группа G. 2-й тур
05 октября 2023, четверг. 22:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
6 : 0
Шериф
Тирасполь, Молдавия
1:0 Хитил – 4'     2:0 Огбу – 7'     3:0 Гарананга – 39'     4:0 Шранц – 47'     5:0 Доудера – 58'     6:0 Хитил – 71'    

В параллельном матче группы итальянская «Рома» на своём поле разгромила швейцарский «Серветт» со счётом 4:0. По голу забили Ромелу Лукаку и Лоренцо Пеллегрини, дубль оформил Андреа Белотти.

Лига Европы . Группа G. 2-й тур
05 октября 2023, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
4 : 0
Серветт
Женева, Швейцария
1:0 Лукаку – 21'     2:0 Белотти – 46'     3:0 Пеллегрини – 52'     4:0 Белотти – 59'    

Таким образом, «Славия» и «Рома» укрепили лидерство в группе G, набрав по шесть очков в двух стартовых турах. «Шериф» и «Серветт», не заработавшие ни одного очка с начала турнира, стали главными аутсайдерами квартета.

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