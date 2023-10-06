41-летний Рейна взял пенальти на 90+2-й минуте матча с «Ренном» в ЛЕ. «Вильярреал» победил

В четверг, 5 октября, проходил матч 2-го тура группы F Лиги Европы между испанским «Вильярреалом» и французским «Ренном». Команды играли на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0.

На 36-й минуте Александр Сёрлот вывел хозяев вперёд.

На 90+2-й минуте гости получили шанс сравнять счёт. Однако удар Мартена Терье с 11-метровой отметки потащил 41-летний голкипер Пепе Рейна.

После двух сыгранных матчей в групповой стадии Лиги Европы «Вильярреал» располагается на второй строчке с тремя очками. «Ренн» находится на третьем месте с таким же количеством очков. Лидером группы F является греческий «Панатинаикос», у которого четыре очка.