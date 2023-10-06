«КИ Клаксвик» принёс Фарерским островам первое очко в истории еврокубков

В четверг, 5 октября, фарерский «КИ Клаксвик» сыграл вничью 0:0 с французским «Лиллем» в матче 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Встреча состоялась на стадионе «Тёрсвёдлур» в Торсхавне.

Благодаря этому результату «КИ Клаксвик» стал первым клубом с Фарерских островов, который набрал очки в игре группового этапа какого-либо еврокубкового турнира. Ранее в 1-м туре ЛК команда уступила в гостях братиславскому «Словану» 1:2.

Игра с «Лиллем» была для «КИ Клаксвика» уже 10-й в текущем сезоне еврокубков. Ранее фарерский клуб прошёл в двухматчевых противостояниях «Ференцварош» и «Хеккен» в квалификации Лиги чемпионов, но затем уступил «Мольде» и выбыл в Лигу Европы. В заключительной стадии отбора ЛЕ «КИ Клаксвик» по итогам двух встреч уступил «Шерифу», после чего и попал в групповой этап Лиги конференций.