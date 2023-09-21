Лига Европы или Лига конференций? Угадайте, в каком турнире в этом сезоне играет клуб!
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Тест перед стартом нового еврокубкового сезона.
Лига чемпионов уже стартовала, а теперь настала очередь и Лиги Европы с Лигой конференций. В обоих турнирах есть неожиданные участники, поэтому перед началом розыгрышей предлагаем вспомнить, кто где играет.
Условия теста простые: в вопросе даются название клуба и два варианта: Лига Европы и Лига конференций. Нужно вспомнить, в каком из турниров в этом сезоне выступает команда. Начнём с простых вариантов, а дальше придётся чуть поднапрячь память! Делитесь в комментариях полученными результатами, а заодно своими прогнозами на новый еврокубковый сезон.
Комментарии
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