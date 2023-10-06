Райан Гравенберх о первом голе за «Ливерпуль»: это был самый легкий гол в моей карьере

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх высказался о матча с «Юнионом» (2:0) во втором туре группового этапа Лиги Европы.
«Да, это здорово, ощущения супер-хорошие. Это был самый легкий гол в моей карьере на данный момент! Это не имеет значения — гол есть гол. Что значат для меня овации? Многое, очень многое. Мне было очень приятно, что они подарили мне такое хорошее чувство, и я хочу им что-то ответить.
Вписался ли в состав? Это очень хороший коллектив, к тому же с молодыми игроками. Я просто наслаждаюсь этим. Мне это нравится. Я думаю, что «Ливерпуль» проделал большую работу, купив таких хороших игроков. У нас такое хорошее настроение, и мы просто играем», — приводит слова Гравенберха официальный сайт «Ливерпуля».
После двух туров «Ливерпуль» занимает первое место с 6 очками в группе Е с «Тулузой» (4 очка, «Юнионом» (1 очко) и «ЛАСКом» (0 очков).
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