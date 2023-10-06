Игрок «Ливерпуля» Мак Аллистер высказался о противостоянии с братом в группе Лиги Европы

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер поделился эмоциями от встречи с братом Кевином, который выступает в составе бельгийского «Юнион Сент-Жиллуа». Аргентинские футболисты сыграли друг с другом в Лиге Европы.

«Было очень мило играть против Кевина. Прежде мне доводилось играть только против старшего из братьев, а против него — нет. В семье это восприняли очень эмоционально. Сегодня здесь присутствовал мой папа, а остальная семья, уверен, смотрела по телевизору, так как это был очень особенный момент. Думаю, он даже всплакнул», — приводит слова Алексиса Мак Аллистера Sport Bible со ссылкой на TNT Sports.

5 октября состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и бельгийским «Юнион Сент-Жиллуа». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Хозяева одержали победу со счётом 2:0.