Гранит Джака — о матче с «Молде»: во втором тайме мы должны играть гораздо активнее

Полузащитник «Байера» Гранит Джака высказался о матче с «Молде» (2:1) во втором туре группового этапа Лиги Европы.

«Во втором тайме мы должны играть в гораздо более активный футбол. Нападающие недостаточно искали свободного человека и «играли слишком много мячей назад», что облегчало прессинг соперника. Кроме безобидного удара Адама Глозека, в атаке мало что происходило. Непривычно для лучшей команды Бундеслиги по нападению вместе с «Баварией», приводит слова Джаки kicker.

В первом матче немецкий клуб обыграл «Хеккен» со счётом 4:0. После двух туров «Байер» занимает первое место с 6 очками в группе Н с «Карабахом» (6 очков), «Молде» (0 очков) и «Хеккеном» (0 очков).

В следующем туре «Байер» сыграет с «Карабахом». Встреча на стадионе «Бай-Арена» состоится 26 октября.

В чемпионате Германии «Байер» занимает первое место с 16 очками.