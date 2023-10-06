Андреа Белотти — о матче с «Серветтом»: мы – «Рома», мы хотим выиграть эту группу

Нападающий «Ромы» Андреа Белотти высказался о матче с «Серветтом».

Вчера, 5 октября, волки обыграли «Серветт» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Встреча на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 4:0. Белотти отметился дублем.

«Скажем так, во втором тайме мы вышли на поле с намерением быстро закончить игру. Думаю, минут через десять-одиннадцать нам это удалось. В первом тайме мы позволили себе слишком много, чего не должно быть. Мы – «Рома», мы хотим выиграть эту группу. Мы должны подходить к каждому матчу с правильным настроем. Мы не можем позволить себе никаких ошибок.

Даже когда я не забиваю, являюсь важным нападающим? Я думаю, это нормально. Прошлый год был для меня непростым. На протяжении всего сезона я так и не смог показать свой максимум. Я не смог хорошо подготовиться, да и две травмы сказались. В этом году я понимал, что результаты придут после правильных сборов и тяжелой работы. Это происходит, и я не хочу останавливаться», — приводит слова Белотти официальный сайт «Ромы».

После двух туров «Рома» занимает второе место с 6 очками в группе G со «Славией» (6 очков), «Серветтом» (0 очков) и «Шерифом» (0 очков).