Мануэль Пеллегрини — о матче со «Спартой»: оцениваю результат очень позитивно

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался о матче со «Спартой» (2:1) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Я оцениваю результат очень позитивно, и не только из-за победы. Во втором тайме мы смогли исправить ошибки первого тайма. Они доминировали в первом тайме, мы не были хороши тогда. Они хорошо владели мячом. Во втором тайме мы были более активны. Мы забили два гола и имели больше явных моментов. Не всегда можно играть 90 минут хорошо, мы играли против отличной команды», — приводит слова Пеллегрини AS.

После двух туров «Бетис» занимает занимает третье место в группе С с «Арисом» (три очка), «Спартой» (три очка) и «Рейнджерс» (три очка).

В следующем туре испанский клуб сыграет с «Арисом». Встреча на стадионе «Альфамега» пройдёт 26 октября.

После восьми туров в Ла Лиге «Бетис» занимает седьмое место с 12 очками.