Быстров: Клаудиньо явно снизил к себе требования. Может, скучает по Малкому

Бывший хавбек сборной России Владимир Быстров поделился мнением об игре футболиста «Зенита» Клаудиньо на старте нынешнего сезона.

«Бразилец явно снизил к себе требования. Может, его расслабил приход такого количества иностранцев. Может, скучает по Малкому. Но тот Клаудиньо, который только перешёл в «Зенит», и нынешний — это два разных футболиста», — приводит слова Быстрова издание «Спорт-экспресс».

В сезоне-2023/2024 Клаудиньо провёл за «Зенит» 16 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его примерную стоимость в € 20 млн. За «Зенит» бразилец играет с 2021 года, к сине-бело-голубым он присоединился, перейдя из «Ред Булл Брагантино». Ранее в своей карьере хавбек играл за «Понте-Прета», «Коринтианс» и некоторые другие бразильские команды.